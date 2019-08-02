Başkan Ercan, Vatandaşları Dinledi

Zamanının büyük kısmını Sincan cadde ve sokaklarında halkın arasında geçiren Belediye Başkanı Murat Ercan “Mahalle Meclis toplantıları”nın ikinci turuna başladı. İlk olarak Tandoğan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ercan, sorunları yerinde tespit edip hızla çözüm için vatandaşları tek tek dinledi. Düzenlenen toplantıda Başkan Yardımcıları ile Birim Müdürleri de hazır bulundu.

Başkan Ercan, toplantı öncesinde vatandaşlar ile tek tek selamlaştı. Ardından Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile birlikte mahalle sakinlerinin görüşlerini dinledi.

“HALK NE DERSE O…”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Sincan’da ‘Halk ne derse o’ ilkesiyle yola çıkarak bu yıl ikinci turunu gerçekleştirdiğimiz ve yerinde tespitle hızlı çözümü hedeflediğimiz Mahalle Meclisi Toplantılarımızın ilkini Tandoğan Mahallemizde yaptık. Toplantımıza katılan mahalle sakinlerimize teşekkür ederim” dedi.

Önceki dönemde gitmedik mahalle bırakmayan Başkan Ercan Mahalle Meclis Toplantıları’nın ikinci turunda da her hafta bir mahalleyi ziyaret etmeye devam edecek.