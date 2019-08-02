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Başkan Ercan’dan Sincan Belediyespor’a Destek

Sincan Belediyespor’un sezon açılışına katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, futbolcularla sohbet ederek başarılar diledi

Ankara Haberleri 02.08.2019, 10:29 Tuğçe Hanım
Başkan Ercan’dan Sincan Belediyespor’a Destek

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan Belediyespor A takımının ilk idmanında futbolcuları yalnız bırakmadı. Futbolcularla sohbet eden Başkan Ercan, yeni sezonda takıma başarılar diledi.

Sincan Belediyespor A takımı yeni sezonun ilk idmanını, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’la yaptı. Başkan Ercan idman öncesinde futbolcularla yemekte bir araya geldi. Sincan İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci de Başkan Ercan’a eşlik etti.

BAŞKANDAN DESTEK SÖZÜ

Başkan Ercan, “Kardeşlik, dostluk içerisinde hep birlikte mücadele vereceğinizden eminim. Ben inanıyorum ki sizler Sincan Belediyesi markasını en iyi şekilde taşımanın gayreti ve hassasiyetine sahip olacaksınız. Bizler de bu yolculukta elimizden gelen katkıyı size vereceğiz.” İfadesini kullandı.

GÜZEL BİR SEZON DİLEDİ

Konuşmasında sporda takım ruhunun önemine dikkati çeken Başkan Ercan, “Dayanışma, kardeşlik ve dostluk içinde güzel bir sezon olmasını diliyorum. Hayırlı olsun.” dedi

Sincan Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Tarman da “Yeni ekibimizle karşınızdayız. Yeni sezon hem sporcularımıza hem de belediyemize hayırlı olsun” dedi. Tarman, Başkan Ercan’a desteklerinden ötürü teşekkür etti. 

Konuşmaların ardından Başkan Ercan sahaya indi, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci ve A takımı ile birlikte idman yaptı. 

Kaynak: Sincan Belediyesi
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