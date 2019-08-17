Başkan Ertuğrul Çetin, belediye personeli ile bayramlaştı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bayram tatili sonrası birim müdürlüklerini ve şantiyeleri ziyaret ederek personel ile tek tek bayramlaştı.

BAYRAMLAŞMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ramazan Bayramı tatilinin bitiminde Pursaklar Belediyesi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi. Ertuğrul Çetin, belediye personeli ile tek tek bayramlaştı. İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına bayram ziyaretinde bulundu. Başkan Ertuğrul Çetin Yeni Belediye Binasında hemşehrilerini ağırlayarak Kurban Bayramlarını kutladı.

ÇETİN "BELEDİYECİLİK EKİP İŞİ"

Belediyeciliğin ekip işi olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ''Pursaklar Belediyesi ailesi’nin üyeleri olan değerli çalışma arkadaşlarımın Kurban Bayramı’nı kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum” dedi.