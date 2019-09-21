Başkan Ertuğrul Çetin’den Emine Erdoğan’a Ankara kedisi

Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde Pursaklar Belediyesi yerini aldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde ATO Congresium’da düzenlenen ‘2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin’ açılışını Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan yaptı. Anadolu’dan Dünya’ya markalaşarak açılacak olan ürünlerin de yer aldığı bu fuarda Pursaklar Belediyesi de Ankara Kedisi ile yerini aldı.

“Anadolu’nun önemli bir değeri olan Ankara kedisini tanıtmayı amaçlıyoruz”

Ankara Kedisini Dünya’ya tanıtmak ve hayvan sevgisini teşvik etmek amacıyla hareket ettiklerini dile getiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şöyle konuştu: “Merkezimizde Anadolu’nun önemli değeri olan Ankara kedisini tanıtmayı, sayılarını çoğaltmayı ve daha çok evde evcil hayvan olarak bakılmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Kedilerin soy ağacını tutarak safkan Ankara kedileri yetiştirmeye özen gösteriyoruz.”

Pursaklar Belediyesi’nin standını ziyaret eden Emine Erdoğan’a Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından Ankara kedisi hediye edildi. Ertuğrul Çetin, Erdoğan’a Ankara kedisi hakkında bilgi verdi.

Stantları ziyaret eden vatandaşlar, Pursaklar’ın simgelerinden biri haline gelen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Ankara kedilerine büyük ilgi gösteriyor.