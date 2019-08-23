Başkan Fethi Yaşar'dan Ankara Kulübü'ne ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile birlikte Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özaslan’ı ziyaret etti.

Ankara’nın konuşulduğu toplantıda Başkent Ankara’ya gereken önemin verilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Yaşar, “Bunun partisi falan yok, Ankara Türkiye’nin başkenti, hepimizi sahip çıkmalıyız. Ankara’nın sorunu olmamalı. Kent Konseyi toplum kuruluşlarıyla iyi ilişkiler kurarsa Ankara’ya çok yararlı olacağına inanıyorum. Önce STK’lar kuruluş amacına uygun çalışacak. Tek amacı temsil ettiği şey ne ise o olacak. Amacından kimseye taviz vermeyecek. Siyasetçi hata yapabilir, ama onu uyarmak STK’ların görevidir. Doğruyu alkışlayacaksın, yanlışın karşısında duracaksın. Bunu yapmazsan ülke kaybeder. İşte kent konseyi de bu STK’ları özüne uygun çalıştırabilirse Ankara kazanır, Türkiye de kazanır. Çeşitli dernekler var; kültür sanat dernekleri, spor dernekleri, kent dernekleri gibi. Hepsini bir araya getirip sorunları konuşmalıyız” dedi.

"ANKARA GÖZBEBEĞİMİZ"

Ankara Kent Konseyi yönetiminin de bulunduğu toplantıda Yaşar’a katılımından dolayı teşekkür eden Konsey Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 27 Aralık 1919 Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin önemine değindi ve coşkulu bir etkinlikle bu günü kutlamak istediklerini dile getirdi.

27 Aralık’ın önemine vurgu yapan Başkan Yaşar, “Özel günleri kutlamamıza kimse engel olamaz. Biz Yenimahalle Belediyesi olarak ülkemiz için büyük anlam taşıyan günleri asla unutmayız, unutturmayız. Bu yüzden desteğimizden şüpheniz olmasın. Ankara bizim gözbebeğimiz. Birlikte güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

"27 ARALIK ÖNEMLİ BİR GÜN"

Metin Özaslan ise, “27 Aralık tarihi, bağımsızlık mücadelemiz, Kurtuluş Savaşımız ve Cumhuriyet tarihimiz açısından son derece önemli bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlayan Anadolu yolculuğunu 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelerek tamamladı. Bu yolculuk aynı zamanda bağımsızlık savaşımızın hazırlıklarının yapıldığı bir süreçti ve bağımsızlık mücadelemiz Anadolu’nun ortasında, Ankara’da başarıya ulaştı, zaferle taçlandı. Ne kadar önemli bir gün ama önemine uygun olarak maalesef kutlanamıyor. Biz Ankara Kulübü olarak her yıl çeşitli etkinlikler kutluyoruz. Bu yıl da aynı şekilde kutlayacağız. Tabi bir olursak daha iyi şeyler yapabiliriz. Ankara’mız için elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.