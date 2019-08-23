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Başkan Köse'den Başkan Yiğiner'e hayırlı olsun ziyareti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, MKE Ankaragücü başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ankara Haberleri 23.08.2019, 10:14 Ramazan Durmuş
Başkan Köse'den Başkan Yiğiner'e hayırlı olsun ziyareti
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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ile birlikte 30 Temmuz’da yapılan kongre sonrasında tekrardan MKE Ankaragücü başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Kulübün Beştepe Tesisleri’nde Yiğiner ve yönetimini tebrik ederek, başarı dileklerini ileten Köse, Yiğiner’den çalışmaları ve külup hakkında bilgi de aldı.

"ŞAMPİYONLUĞU DA GÖRECEĞİZ"

Ankaralıları şehrin takımı Ankaragücü’ne destek olmaya ve sahip çıkmaya davet eden Köse, yeni sezonda da takıma başarılar diledi. Köse, “Yönetimi, taraftarı ve futbolcusuyla çok daha güçlü ve başarıya odaklanmış şehrimizin takımı Ankaragücü’ne yeni sezonda başarılar dilerim. Taraftara yakışan her maç stadı doldurmaktır. Bizler de her zaman takımımızın yanındayız, hemşehrilerimizi de şehrimizin takımı Ankaragücü’ne her daim destek olmaya davet ediyorum. İnşallah Ankaragücü’nün şampiyon olduğu günleri de göreceğiz” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin kulübe ziyaretinin ve desteğinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner de, Köse’ye teşekkür etti.

Kaynak: Mamak Belediyesi
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