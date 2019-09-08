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Başkan Köse, işyeri açılışına katıldı
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Çarşı içinde Dünya Döner’in açılışını gerçekleştirdi.
Ankara Haberleri 08.09.2019, 12:36 08.09.2019, 12:40 Ramazan Durmuş
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Çarşı içinde Dünya Döner’in açılışını gerçekleştirdi.
Açılış kurdelesini kesen Köse, işletme sahibine hayırlı kazanç temennisinde bulundu.
Açılışa Köse’nin yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, bölge esnafı ve çok sayıda davetli katıldı.
Kaynak: Mamak Belediyesi
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