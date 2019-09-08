Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
“Torunlarımıza özgür bir vatan teslim etmeye mecburuz“
Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı
Potada 993. milli sınav
Borsa liginin ağustos şampiyonu Fenerbahçe oldu
GittiGidiyor'da okul ürünleri satışları yüzde 85 arttı
Onlar ormanların atlı koruyucuları
Evlat nöbetindeki ailelerin kararlı direnişi 6’ncı gününde
“Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor“
Motosikletle trafikte terör estiren “ithal” maganda yakalandı

Başkan Köse, işyeri açılışına katıldı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Çarşı içinde Dünya Döner’in açılışını gerçekleştirdi.

Ankara Haberleri 08.09.2019, 12:36 08.09.2019, 12:40 Ramazan Durmuş
Başkan Köse, işyeri açılışına katıldı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Çarşı içinde Dünya Döner’in açılışını gerçekleştirdi.

Yeni bir işyerinin açılmasının ekonomik hareketlilik ve yeni istihdam olduğunu kaydeden Köse, “Rekabetin olduğu yerde kalite, kalitenin olduğu yerde de bereket olur. Her açılan işyeri ilçemizin kalkınmasında ve büyümesinde önemli katkı sağlamaktadır. Karar verip sermayesini Mamak'a getirip işyeri açma gayreti olan bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Bol kazançlar diliyorum” dedi. 

Açılış kurdelesini kesen Köse, işletme sahibine hayırlı kazanç temennisinde bulundu.

Açılışa Köse’nin yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, bölge esnafı ve çok sayıda davetli katıldı. 

Kaynak: Mamak Belediyesi
banner62
#mamak belediyesi #başkan murat köse #mamak #ankara haberleri #ankara
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Eylül 2019
İmsak 04:49
Güneş 06:15
Öğle 12:52
İkindi 16:27
Akşam 19:18
Yatsı 20:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@