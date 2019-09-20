Başkan Köse, Mamaklı gazilerle buluştu

Mamak Belediyesi, Mamak Kaymakamlığı ile ortaklaşa düzenlenen Gaziler Günü Programı’nda Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse gazileri yalnız bırakmadı.

Mamak Belediyesi Seğmen Konağı’nda düzenlenen programda 19 Eylül Gaziler Günü’nün bu aziz vatana canını adayan kahramanların günü olduğunu kaydeden Mamak Kaymakamı Polat, “Bugün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında Türk kahramanlığının taçlandırıldığı bir gündür. Vatan için toprağa düşmüş, vatanı için kanını akıtmış hayatının bağrında vatan, bayrak demiş Mehmetçiklerimize vefa günüdür” dedi.

Köse "Vatan size minnettar"

Masaları tek tek dolaşarak gazileri selamlayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, gazilerin gününü kutlayarak, “Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Şehitlik ve gazilik, kahraman milletimizin her ferdinin asırlar boyunca erişmeyi dilediği en yüce makamlardır. Aziz milletimiz, istiklali uğrunda şehit ve gazi olmayı şanlı tarihimizin her döneminde büyük bir onur ve gurur kaynağı olarak görmüştür. Mukaddes vatanımız; varlığını milletimize adamış kahraman atalarımızın bizlere emanetidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Vatan size minnettar” dedi.