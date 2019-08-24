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Başkan Köse, muhtarlarla kahvaltıda buluştu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak’lı muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Ankara Haberleri 24.08.2019, 10:02 Ramazan Durmuş
Başkan Köse, muhtarlarla kahvaltıda buluştu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak’lı muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Mamak Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen programa Köse’nin yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, Mamak Muhtarlar Dernek Başkanı Hulusi Güngören ve Mamak’lı muhtarlar katıldı.

"BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Mahallelerin ihtiyaçlarının istişare edilerek, Mamak’ta önümüzdeki günlerde hayata geçecek projeler hakkında bilgi verilen toplantıda istişarenin önemine dikkat çeken Köse, “İstişarede bereket vardır. İstişare ile yapılan her çalışma yüz güldürür. Çünkü vatandaşımıza istediği hizmeti sunmak hem bizi hem de halkımızı memnun eder. Yaptığımız çalışmalar ve hizmetlerin en ücra köşelere ulaşmasında en büyük yardımcılarımız muhtarlardır. Demokrasimizin temel taşı muhtarlarımızla biz çok büyük bir aile olduk” dedi.

Başkan Köse ardından Ekin Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi projesinin çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacağının da müjdesini verdi.

Mamak Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ve programa aldığı hizmetler hakkında mahalle muhtarlarına bilgilendirmede bulunan Başkan Köse, mahallelerin acil ihtiyacı olan hizmetlere ivme kazandırma noktasında sorunların çözümü için de sık sık bir araya geleceklerinin altını çizdi.

TEK TEK SÖZ ALDILAR

Mamak’ta bulunan 64 mahalle muhtarına söz verilerek mahallelerin ihtiyaçlarının dinlendiği toplantıda konuşan Mamak Muhtarlar Dernek Başkanı Güngören de, Mamak’a hizmet için hep birlikte çalışacaklarını belirterek, Başkan Köse’ye mahallelerde yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Mamak Belediyesi
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