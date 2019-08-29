Son Dakika
Yangında hastalar tahliye ediliyor
TFF’den Fikret Orman’a tebrik
Kapalı Maraş, 45 yıl sonra basın mensuplarının ziyaretine açıldı
Adil Rami: "Fenerbahçe’nin kalitesinden ve modern yapısından çok etkilendim"
Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’in isminin yaşatılacağı müzeyi gezdi
Halk otobüsü kazası saniye saniye kamerada
FIBA’nın yeni Başkanı Hamane Niang oldu
Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı
ANALİZ - ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
Sisi ve Guterres "Afrika Birliği-BM koordinasyonunu" görüştü

Başkan Oğuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “30 Ağustos, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğinin göstergesidir” dedi.

Ankara Haberleri 29.08.2019, 15:18 Ramazan Durmuş
Başkan Oğuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
banner63

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “30 Ağustos, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğinin göstergesidir” dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Oğuz mesajında şunları kaydetti: 

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 26 Ağustos 1922’de başlayarak 30 Ağustos’ta büyük bir zaferle sonuçlanan milletimizin bu büyük zaferini tebrik ediyorum. Milletimizin yalnızca düşmanı değil, makûs talihini de yendiği bu büyük zaferi bizlere armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yâd ediyor, şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 

30 Ağustos, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğinin göstergesidir. Bugün de dün olduğu gibi milletimizi esir etmek, ülkemizi parçalamak isteyenlerin emperyalist heveslerini açıkça görüyoruz. Millet olarak onların siyasi ve ekonomik alandaki girişimlerini dikkatle izliyoruz. Bu emperyalist hevesleri taşıyanların heveslerini kursaklarında bırakmak için millet olarak dün olduğu gibi bugün mücadele ediyoruz.

Yüce Allah’ın izniyle, yalnızca milletimizin değil aynı zamanda İslam Âleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti bu günleri de atlatarak 2023 hedeflerine ulaşacaktır. Dost ve kardeş milletler ile mazlum halklar adına da yürüttüğümüz bu mücadeleyi, 15 Temmuz’da nasıl koruduysak bugün de Allah’ın izniyle kazanacağız. Bu vesileyle bir kez daha, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum.”

Kaynak: Kahramankazan Belediyesi
#ankara #ankara haberleri #kahramankazan belediyesi #Belediye Başkanı Serhat Oğuz #30 Ağustos Zafer Bayramı
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@