Başkan Oğuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “30 Ağustos, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğinin göstergesidir” dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Oğuz mesajında şunları kaydetti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 26 Ağustos 1922’de başlayarak 30 Ağustos’ta büyük bir zaferle sonuçlanan milletimizin bu büyük zaferini tebrik ediyorum. Milletimizin yalnızca düşmanı değil, makûs talihini de yendiği bu büyük zaferi bizlere armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yâd ediyor, şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

30 Ağustos, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğinin göstergesidir. Bugün de dün olduğu gibi milletimizi esir etmek, ülkemizi parçalamak isteyenlerin emperyalist heveslerini açıkça görüyoruz. Millet olarak onların siyasi ve ekonomik alandaki girişimlerini dikkatle izliyoruz. Bu emperyalist hevesleri taşıyanların heveslerini kursaklarında bırakmak için millet olarak dün olduğu gibi bugün mücadele ediyoruz.

Yüce Allah’ın izniyle, yalnızca milletimizin değil aynı zamanda İslam Âleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti bu günleri de atlatarak 2023 hedeflerine ulaşacaktır. Dost ve kardeş milletler ile mazlum halklar adına da yürüttüğümüz bu mücadeleyi, 15 Temmuz’da nasıl koruduysak bugün de Allah’ın izniyle kazanacağız. Bu vesileyle bir kez daha, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum.”