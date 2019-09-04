Başkan Oğuz'dan genç çiftlere anlamlı tavsiyeler

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, son dönemde giderek artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi için kıydığı nikâhlarda genç çiftlere anlamlı tavsiyelerde bulunuyor. Başkan Oğuz, nikâhlarda genç çiftlere hitaben, “Kadınlar, bizim için ana, eş ve toplumu yaratan en önemli unsur, başımızın tacıdır. Damat kardeşlerimiz bunu asla unutmasın. Aranızda kırgınlıklar olabilir, ama birbirinize Allah'ın emaneti olduğunuzu bilin ve ona göre davranın” diyor.

Kahramankazan Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri ve vatandaşlar da katıldı. Toplantıda, Kahramankazan kent gündemine ilişkin madde ve önergeler görüşüldü.

TEK KADIN ÜYEDEN ANLAMLI ÖNERİ

Toplantının sonunda söz alan, belediye meclisinin tek kadın üyesi AK Parti’li Hande Sevindik, Başkan Oğuz’a kıydığı nikâhlarda, kadına karşı şiddet ve bu şiddetin önlenmesi konularına da değinmesi önerisinde bulundu. Başkan Oğuz da, söz konusu önerinin oldukça anlamlı olduğunu belirterek, Sevindik’e önerisinden dolayı teşekkür etti. Başkan Oğuz, bundan sonra kendisinin ve belediye nikâh memurlarının kıyacağı tüm nikâhlarda bu yönde tavsiyelerde bulunacağını ifade etti.

BAŞKAN OĞUZ, HEMEN UYGULADI

Başkan Oğuz, belediye meclis toplantısından yaklaşık iki saat sonra kıydığı ilk nikâh başta olmak üzere kıydığı tüm nikâhlarda, son dönemde giderek artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi için genç çiftlere anlamlı tavsiyelerde bulundu. Başkan Oğuz, genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok çocuk tavsiyesini anımsatarak, “Boy boy çocuklarınız olsun” temennisinde bulundu. Nikâhlardaki konuşmalarında kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarına da değinen Başkan Oğuz, genç çiftlere hitaben, “Son zamanlarda kadına şiddet konusunda kötü örnekler görüyoruz. Bizi yakan, yüreğimizi yaralayan olaylara şahitlik ediyoruz. Sizler birbirinize Allah'ın emaneti olduğunuzu asla unutmayın. Kadınlar, bizim için ana, eş ve toplumu yaratan en önemli unsur ve başımızın tacıdır. Toplum onların eseridir. Damat kardeşlerimiz bunu asla unutmasın. Aranızda kırgınlıklar, üzüntü verecek olaylar olabilir, ama birbirinize Allah'ın emaneti olduğunuzu bilin ve emanetin sahibini hatırlayarak, ona göre davranın” şeklinde konuştu.