Başkan Oğuz'dan Kahramankazanlılara geçmiş olsun ziyareti

Kahramankazan’da dün gece meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, deprem sonrasında evlerinden çıkan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kahramankazan’da dün gece 22.11 sıralarında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kahramankazan’ın Güvenç Mahallesi olarak belirlendi. Deprem yalnızca Kahramankazan’da değil Ankara’nın değişik ilçelerinden de hissedildi. Deprem sonrası birçok vatandaş kendilerini evlerinin dışına attı. Vatandaşlar burada bir süre depremin yarattığı korkunun geçmesini bekledi.

BAŞKAN OĞUZ'DAN GEÇMİŞ OLSUN

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, deprem sonrasında evlerinden çıkan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Oğuz, burada vatandaşlara bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorarak, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Başkan Oğuz yaşanan depremin ilçe halkını korkuttuğunu belirterek, “Allaha şükürler olsun herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı, herhangi bir yıkım olmadı bizde deprem sonrası sokaklara çıkarak vatandaşların yanında olduk bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduk tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.