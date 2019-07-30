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Başkan Oğuz, “Esnaf ve Sanatkarlarımızın Yanındayız”

Göreve geldiği günden bu yana ilçedeki esnaf ve sanatkarlara dokunan çalışmalara imza atan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül ve Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan’ı ziyaret etti.

Ankara Haberleri 30.07.2019, 09:40 30.07.2019, 09:43 Tuğçe Hanım
Başkan Oğuz, “Esnaf ve Sanatkarlarımızın Yanındayız”

Başkan Oğuz, Akgül ve Erkan ile ilçede kurulması planlanan yeni esnaf ve sanatkarlar kredi kooperatifine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

YENİ KREDİ KOOPERATİFİ KURULUYOR

Ziyaretlerde Kahramankazan’da kurulacak olan yeni esnaf ve sanatkarlar kredi kooperatifine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Yeni kooperatifin kurulum çalışmalarının masaya yatırıldığı ziyaretlerde Başkan Akgül ve Genel Müdür Erkan, yeni kooperatife desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

Bu ziyaretlerin ardından Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan da, Kahramankazan’ı ziyaret etti. Oğuz ve Erkan Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Günhız ve Kahramankazan Şoförler Odası Başkanı Bünyamin Akdere’yi ziyaret etti. Ziyaretlerde esnafın sorunları masaya yatırılarak, çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

“ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ

Başkan Oğuz, belediye olarak ilçedeki esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını belirterek, “Kahramankazan’ımızın değişim ve gelişimine katkı sunan, istihdam yaratan esnaf, iş adama ve sanayici kardeşlerimize elimizden gelen desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Esnaflarımıza katkı ve destekleri için değerli Başkan Akgül ve Genel Müdür Erkan’a, esnaf, sanatkarlarımız ve ilçe halkımız adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Kaynak: Kahramankazan Belediyesi
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