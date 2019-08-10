Başkan Oğuz, Kurban Bayramı mesajı yayımladı

Başkan Oğuz’dan bayram mesajı: “Toplumsal birliğimizi güçlü tutmalıyız”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların sevgi, kardeşlik ve hoşgörü duygularının pekiştiği günler olduğunu belirterek, “Bu vesileyle toplumsal birliğimizi daha da güçlü tutmalıyız” dedi.

Başkan Oğuz, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Oğuz, mesajında şunları kaydetti:

“Bayramlar toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği günlerdir. Bütün bu değerleri barındıran dinimizin anlamlı günlerinden biri olan Kurban Bayramı, özellikle yardımlaşma ve paylaşmayı da ifade etmektedir. Bu vesileyle toplumsal birliğimizi daha da güçlü tutmalıyız. Bu anlamlı ve özel günlerde, akraba ve komşularımızın yanı sıra kimsesizlerimizi de ziyaret ederek Kurban Bayramı’nı ruhuna uygun yaşamalıyız. Sevgili hemşerilerimle birlikte bir bayramı daha kutlayacak olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşarken, Kurban Bayramı’nın başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz ile tüm İslam âlemine, ülkemize, insanlığa sağlık ve huzur getirmesini diliyor, tüm hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”