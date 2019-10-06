Başkan Oğuz'tan TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'e ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, havacılık ve uzay sanayi alanında Türkiye’nin uluslararası arenadaki gururu olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil’i ziyaret etti. Oğuz ve Kotil, iki kurum arasında gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, havacılık ve uzay sanayi alanında Türkiye’nin uluslararası arenadaki gururu olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil’i ziyaret etti. Oğuz ve Kotil, iki kurum arasında gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Başkanı Oğuz, ilçe sınırları içinde bulunan ve Türkiye’nin havacılık ve uzay sanayi alanında uluslararası arenadaki gururu olan TUSAŞ’ın Genel Müdürü Kotil’i ziyaret etti. Oğuz burada, Kotil’den yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Oğuz, uzay ve havacılık alanlarındaki başarılarından dolayı Kotil’in şahsında tüm TUSAŞ ailesine teşekkürlerini sundu. Oğuz ve Kotil, iki kurum arasında gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Kotil de, Oğuz’u misafir etmekten dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, bu anlamlı ziyareti için teşekkür etti.
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