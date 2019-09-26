Başkan Oğuz’dan dolmuşçu esnafına ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki dolmuşçu esnafını ziyaret etti. Oğuz, belediye tarafından kendileri için yapılan dinlenme noktasında bir araya geldiği dolmuşçu esnafının sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Oğuz, Kahramankazanlı dolmuşçu esnafıyla bir araya geldi. Belediye tarafından Fatih Mahallesi’nde dolmuşçu esnafı için yapılan dinlenme noktasında gerçekleşen buluşmaya çok sayıda esnaf katıldı. Oğuz burada, sohbet ettiği dolmuşçu esnafının sorun ve taleplerini dinledi. Dolmuşçu esnafı kendileri için yapılan dinlenme noktası için Başkan Oğuz’a teşekkür etti.

Ulaşımda önemli rol üstleniyorlar

Başkan Oğuz, tüm meslek grupları gibi dolmuşçu ve şoför esnafının da her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Dolmuşçu esnafının sürekli olarak yollarda olduğunu ifade eden Oğuz, “Dolmuşçu kardeşlerimiz ilçemizde gerek ilçe içi gerekse de ilçe dışı ulaşımda önemli bir rol üstleniyor. Ekmek paralarını direksiyon sallayarak kazanan kardeşlerimizin, sorunlarını, taleplerini dinledik. Esnaf kardeşlerimize, elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Kendileri için yaptığımız bu modern dinlenme noktasının tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm şoför esnaflarımıza Allah’tan hayırlı işler bol kazançlar temenni ediyor, kazasız, belasız yolculuklar diliyorum” diye konuştu.