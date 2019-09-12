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Başkan Oğuz’dan oto sanayi esnafına ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki oto sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek, “hayırlı işler, bol kazançlar” temennisinde bulundu.

Ankara Haberleri 12.09.2019, 09:37 12.09.2019, 09:39 Ramazan Durmuş
Başkan Oğuz’dan oto sanayi esnafına ziyaret
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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki oto sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek, “hayırlı işler, bol kazançlar” temennisinde bulundu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, oto sanayi sitesi esnafını ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında samimi şekilde karşılanan Oğuz, esnaflarla sohbet ederek, fikir alışverişinde bulundu. “Hayırlı işler bol kazançlar” temennisinde bulunduğu oto sanayi esnafının talep ve görüşlerini dinleyen Oğuz, bunlara ilişkin notlar aldı. Oğuz, ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da sohbet ederek hatıra fotoğraf çektirdi.

ESNAFIN YANINDA

Başkan Oğuz, belediye olarak ilçedeki esnaf ve sanatkarların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, “Bu doğrultuda diğer esnaflarımızı ziyaret ettiğimiz gibi, oto sanayi esnafımızı da ekmek teknelerinde ziyaret ettik. Onlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdik. Gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm esnaflarımız yalnızca ilçemizin değil, ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarındandır. Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olacağız. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” diye konuştu. 

Kaynak: Kahramankazan Belediyesi
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#serhat oğuz #Oto Sanayii #kahramankazan #ankara haberleri
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