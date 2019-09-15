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Başkan Serhat Oğuz, ev ziyaretlerine devam ediyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptığı ev ziyaretleriyle vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Ziyaret ettiği evlerde aileden biri gibi karşılanan Oğuz, “Kahramankazan’da 54 bin nüfuslu büyük bir aileyiz, ailemizin tüm fertleriyle gece gündüz demeden sürekli birlikteyiz” dedi.

Ankara Haberleri 15.09.2019, 11:21 Ramazan Durmuş
Başkan Serhat Oğuz, ev ziyaretlerine devam ediyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptığı ev ziyaretleriyle vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Ziyaret ettiği evlerde aileden biri gibi karşılanan Oğuz, “Kahramankazan’da 54 bin nüfuslu büyük bir aileyiz, ailemizin tüm fertleriyle gece gündüz demeden sürekli birlikteyiz” dedi.

Kahramankazan’da yaşayan vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ev ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Oğuz, ziyaret ettiği evlerde vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Vatandaşlarla sohbet eden Oğuz, bir ihtiyaçları ya da sıkıntıları olup olmadığını vatandaşlara sorarak, isteklerini dinliyor. Ziyaret ettiği evlerde aileden biri gibi karşılanan Oğuz, vatandaşların yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılaşıyor. Başkan Oğuz’a ev ziyaretlerinde eşi Nergiz Oğuz da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı’mızın selamını iletiyorum

Başkan Oğuz, başkan seçildiği günden bu yana sürekli vatandaşla iç içe olduğunu belirterek, “Kahramankazan’da 54 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. 81 ilden gelen vatandaşlarımızın yaşadığı Kahramankazan’da, bu ailenin fertleri olarak barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Ailemizin tüm fertleriyle gece gündüz demeden bir arada oluyoruz. Tüm acı ve mutlu günlerimizde birbirimize destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını birlikte çözüyoruz. Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi’nin selamlarını kendilerine iletiyorum, bu vatandaşlarımızı oldukça mutlu ediyor. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızla hep iç içe hep yürek yüreğe sürdürüyoruz” diye konuştu.


 

Kaynak: Mamak Belediyesi
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