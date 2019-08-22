Başkan Serhat Oğuz, muhtarlarla buluştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un muhtarlarla yaptığı toplantıda ilçeye yapılan ve yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, muhtarlarla bir araya geldi. Beş aylık süreçte mahallelerde yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Başkan Oğuz, muhtarlarla fikir alışverişinde bulunarak, gelen talepleri dinledi.

ÇALIŞMA YEMEĞİNDE BULUŞTULAR

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki muhtarlarla çalışma yemeğinde buluştu. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışma yemeğinde Başkan Oğuz’a, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti.

Başkan Oğuz burada, göreve geldiği yaklaşık beş aylık süreç içerisinde mahallelerde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda yapılan çalışmaları ayrıntılı olarak anlatan Oğuz, muhtarlardan gelen talep ve önerileri dinleyerek notlar aldı. Başkan Oğuz, bunun ardından muhtarlarla önümüzdeki süreçte mahallelerde yapılacak çalışmalara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Çalışma yemeğinde mahallelerin sorunları ve bu sorunların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmalar da masaya yatırıldı.

5 AYDA 6 BİN LİRALIK YATIRIM

Başkan Oğuz, muhtarların vatandaşa hizmet noktasında önemli bir görev yürüttüklerini belirterek, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi. Kahramankazan’ın mahallelerine gelen talepler doğrultusunda yaklaşık beş aylık süreç içerisinde 600 bin TL’lik yatırım yaptıklarının altını çizen Başkan Oğuz, “Muhtarlarımız vatandaşa hizmet noktasında vatandaşa dokunan ve temas eden ilk elimizdir. Mahallelerimizde hemşehrilerimizin ulaştığı ilk kademedir. Kahramankazan Belediyesi olarak muhtarlarımızın her zaman yanındayız. Beş yıllık hizmet sürecinde sizlerle birlikte omuz omuza, el ele çalışarak vatandaşımıza, ilçemize hizmet edeceğiz” diye konuştu.