Başkan Şimşek'den Kurban Bayramı Mesajı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bayramların milli ve manevi duyguları en yoğun biçimde hissettiğimiz; paylaşma, hoş görü ve yardımlaşma kültürümüzü tüm güzellikleriyle sergilediğimiz müstesna günler olduğuna dikkat çeken Başkan Şimşek mesajında şu ifadelere yer verdi: “Karşılıklı sevgi ve saygının kuvvetlendiği, dargınlıkların unutularak kucaklaşıldığı, millet olma şuurumuzun perçinlendiği bir bayramı daha karşılamaya hazırlanırken, siz değerli hemşehrilerimizin huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirebilmesi için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Titizlikle hazırladığımız Kurban Satış ve Kesim Merkezi; kurban ibadetinizi daha modern ve hijyenik koşullar altında ifa etme imkanı sunarken, bayramlarda sıkça tüketilen gıdaların hijyen ve gramaj gibi standartlarını kontrol amacıyla gerçekleştirdiğimiz esnaf denetimleri, cami ve mezarlıkların temizlik ve bakımları, sinek ve haşereyle mücadelenin yanı sıra çevre temizlik hizmetleriyle, ‘Bir başka kent’ olarak nitelediğimiz güzel ilçemiz Gölbaşı’nı bayrama hazır hale getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu duygularla başta siz değerli hemşehrilerimin olmak üzere, tüm milletimizin ve İslam Alemi’nin bayramını tebrik ediyor, cümle insanlığa hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”