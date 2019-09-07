Başkan Şimşek'ten FNSS Savunma Sanayii'ne ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türk savunma sanayisinin kara aracı üreticilerinden FNSS Savunma Sanayi A.Ş.’yi ziyaret etti.

Başkan Şimşek, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden oluşan kalabalık bir heyetle FNSS’nin Gölbaşı tesislerinde incelemelerde bulundu.

FNSS Üst Yöneticisi (CEO) Nail Kurt, Başkan Şimşek ve beraberindeki heyete slayt gösterisi eşliğinde tanıtım sunumu yaparken, savunma sanayisi ve geliştirilen projelerle ilgili bilgi verdi.

“GURUR DUYDUK”

Fabrikada üretilen savunma amaçlı kara araçlarını inceleyen Başkan Şimşek, son yıllarda Türk Savunma Sanayi firmalarının dünyada kendinden söz ettiren bir konumda olduğuna dikkat çekerek “Türkiye savunma sanayiinde, tasarımdan üretime, tüm aşamalarda artık dünyada söz sahibi bir ülke konumunda. Gölbaşı kamuya ait savunma sanayi şirketlerinin yanı sıra özel savunma sanayi şirketlerinin de olduğu bir ilçe. FNNS de kendi alanında dünya markası olduğunu kanıtlamış yerli ve milli bir firma. FNSS gibi yerli ve milli bir firmanın Gölbaşı’nda olması da bizim için gurur verici. Gölbaşı Belediyesi olarak savunma sanayi alanında yerliliği ve milliliği yükseltecek projelerde üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

FNSS Üst Yöneticisi (CEO) Nail Kurt , Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e ziyaretin anısına zırhlı muharebe aracı maketi hediye ederken, toplu fotoğraf çekimi ile ziyaret son buldu.