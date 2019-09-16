Başkan Şimşek'ten hafta sonu mesaisi...

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek hafta sonu mahalle ziyaretlerini sürdürerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, çözüm için vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

Hafta için olduğu gibi hafta sonunda da mahalle ziyaretlerini devam ettiren Başkan Ramazan Şimşek, Oyaca mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Şimşek, belediye çalışmalarıyla ilgili vatandaşlara bilgi verdi.

BİRLİKTE YÖNETİM ANLAYIŞI

Vatandaşlarla uzun uzun sohbet edip, sorun ve talepleri dinleyen Başkan Şimşek vatandaşlarla her fırsatta buluşmaya ve istişare etmeye gayret gösterdiklerini belirterek "Birlikte yönetim anlayışının en önemli paydaşının vatandaş olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple her fırsatta vatandaşlarımızla buluşmaya gayret ediyoruz. Bu hafta sonu da Oyacalı vatandaşlarımızla buluştuk, taleplerini dinledik. Vatandaşlarımızdan aldığımız güçle, onların da yönetime katılmasıyla Gölbaşımız için çok güzel işler başaracağız. " diye konuştu.