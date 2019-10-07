Başkan Şimşek'ten sanayi esnafına ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek, taleplerini dinledi.



Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hafta sonu meclis üyeleri ile birlikte Gölbaşı Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. İş yerlerini tek tek dolaşarak hayırlı, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulunan Başkan Şimşek, sanayi esnaflarıyla görüşerek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

‘BIKMADAN USANMADAN ÇALIŞACAĞIZ’

Gölbaşı için bıkmadan usanmadan çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Şimşek, esnaflara belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Samimi sohbetlerin yapıldığı ziyarette Başkan Şimşek, esnafların kendisine yönelttiği soruları da yanıtladı.

ESNAFTAN BAŞKAN ŞiMŞEK’E TEŞEKKÜR



Gölbaşı Sanayi Sitesi esnafı, Başkan Şimşek’e ziyareti dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.