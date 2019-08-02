Başkan Şimşek, yaz spor okulu öğrencileri ile buluştu

Haziran ayında okulların kapanmasının ardından Gölbaşı Belediyespor Kulübü bünyesinde futbol, voleybol, basketbol, jimnastik, tekvando, boks ve güreş olmak üzere 7 farklı branşta çocukları eğitmek üzere faaliyete geçen ‘Yaz Spor Okulu’ yoğun bir katılımla Gölbaşı Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezi Spor Yerleşkesi’nde devam ediyor.

ŞİMŞEK ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çalışmalar hakkında bilgi almak ve yaz tatilini değerlendirerek, ilgi duyduğu spor dalında temel bilgi ve beceri eğitimlerini alma imkanı bulan çocuklarla buluşmak üzere tesisleri ziyaret etti.

Gölbaşı Belediyesi olarak eğitime her türlü desteği verdiklerini ifade eden Başkan Şimşek, “Çocuklarımızın yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirerek sportif yeteneklerini geliştirmelerinin yanı sıra sosyal olarak da çeşitli kazanımlar elde etmesini amaçladığımız spor okulumuzun yoğun ilgi görmesi bizleri de mutlu ediyor. Burada çocuklarımız sporla meşgul olurken, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar ve paylaşımlar elde ediyor. Görüyorum ki, bu verimli ve eğlenceli faaliyet ortamından velilerimiz de fazlasıyla memnun. Eğitime ve insana yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Şimşek; veli ve öğrencilerin sunulan hizmetten oldukça memnun olduklarını görmekten mutlu olduğunu belirterek, organizasyonu başarıyla gerçekleştiren Gölbaşı Belediyespor Kulübü Başkanı Lütfü Yılmaz,’ı, yönetimini ve spor okulu hocalarını tebrik etti.