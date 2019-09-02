Başkan Şimşek’den semt pazarına ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Karşıkaya Semt Pazarı’nı gezip, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Gölbaşı esnafıyla sık sık buluşan Başkan Şimşek’in bu defa durağı semt pazarı esnafı oldu.

İSTEK VE ÖNERİLERİ DİNLEDİ

Esnafa hayırlı işler dileklerinde bulunup, onlarla sohbet eden Başkan Ramazan Şimşek, vatandaşlarla da kucaklaşıp istek ve önerilerini dinledi. Esnaf ve vatandaşlar da Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirip, çalışmalarında başarılar diledi. Karşıyaka Semt Pazarı’nı gezisinde esnaf ve vatandaşın kendisine gösterdiği sevgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Şimşek, “Gölbaşılı hemşehrilerimiz sağolsunlar bizden sevgilerini hiç esirgemediler. Pazarcı esnafımızı ziyaret için geldiğimiz semt pazarımızda da onların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Bu destek ve sevgisi bizleri mutlu ediyor” dedi.

ESNAFTAN BAŞKAN’A İKRAM

Alışveriş yaparken Başkan Şimşek’i yanlarında görmenin mutluluk verici olduğunu söyleyen Gölbaşılı vatandaşlar da kendisine çalışmalarında başarılar diledi. Pazarcı esnafı ise, Başkan Şimşek’e tezgahlarındaki meyve ve kuruyemişlerden ikramda bulunarak, “İyi ki varsınız başkanım. Pazar yerimizin düzenlenmesiyle, halimizi hatırımızı sorup yanımızda bulunmanızla en büyük destekçimizsiniz. Ziyaretiniz için çok teşekkürler, hizmet ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz” şeklinde konuştular.