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Başkan Şimşek'ten hayırlı olsun ziyareti

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yeni göreve başlayan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnan Demir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ankara Haberleri 06.09.2019, 09:33 06.09.2019, 10:06 Ramazan Durmuş
Başkan Şimşek'ten hayırlı olsun ziyareti
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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yeni göreve başlayan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnan Demir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Ramazan Şimşek, İlçe Jandarma Komutanlığı’nın çalışmalarına daima destek ve katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

“GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ GÖZBEBEĞİMİZ”

Gölbaşı Belediyesi olarak halkın güvenliği ve asayişi için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine yardımcı olmanın gurur verici olduğunu vurgulayan Şimşek, "Güvenlik güçlerimiz bizim baş tacımız ve göz bebeğimizdir. Huzurumuz, birliğimiz ve beraberliğimiz güvenlik görevlilerimizin canları pahasına verdikleri mücadeleyle oluyor. Bu nedenle buradan görevi başında olan tüm güvenlik güçlerimize kolaylıklar ve görevlerinde başarılar dilerken, vatanı uğrunda şehit düşen tüm güvenlik güçlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Yeni İlçe Jandarma Komutanımız Binbaşı İnan Demir’e yeni görevinde başarılar dilerim. " dedi.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnan Demir ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: Gölbaşı Belediyesi
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