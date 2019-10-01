Başkan Yaşar'dan BBP Lideri Destici'ye ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi ziyaret etti.

Gazi Mahallesi’nde bulunan partinin genel merkezinde gerçekleştirilen ziyarete Başkan Yaşar’ın yanı sıra BBP Ankara İl Başkanı Mahir Alay ve Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras da katıldı.

Yaşar “Vatandaş gibi belediyelerde sıkıntıda”

Yenimahalle’de göreve geldiği günden beri toplumun hiçbir kesimine ayrım yapmadığını belirten Yaşar “1968 yılında geldiğim Yenimahalle’ye vefa borcumu ödüyorum. Ankara’dan 2 gün ayrı kalsam kentimi özlüyorum. Bu duygularla göreve geldim ve çocuk, genç, yaşlı her kesimin mutlu olduğu bir ilçeyi yaratmak için var gücümle çalışıyorum. Milletin parasını vatandaşa fayda sağlayacak projelere harcıyoruz. Belediyeler siyaset yapma makamı değildir. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın yerel yöneticilerde ve siyasetçilerde karşılıklı saygı ve anlayış olmalıdır. Bu düşüncelerle devletin tüm kademeleri ile uyum içerisinde çalışıyorum” dedi.

Son yıllarda yaşanan ekonomik sorunlardan ötürü yerel yönetimlerin zor durumda olduğunu ifade eden Yaşar “ Ülke genelinde tüm belediyeler ekonomik sıkıntı yaşıyor. Gelirler giderleri karşılamıyor. Çoğu belediyede geçmiş dönemden kalan borçlar yeni yönetimleri sıkıntıya sokuyor. Esnaf, sanayici ve vatandaş gibi belediyelerde zor durumda. İnsanların geliri azaldığı için vergileri ödeme noktasında sıkıntılar yaşıyor” şeklinde konuştu.

Destici “Vatandaş çalışan yöneticiyi biliyor”

Ziyaretten ötürü Başkan Yaşar’a teşekkür eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici “Tüm belediyelerde geçmiş dönemden kalan lüzumsuz harcamalar ve borç yükü incelenmelidir. Belediyelerde vatandaştan alınan vergiler ve gelirler düzgün harcanırsa, vatandaşın parası fayda sağlamayan yatırımlara harcanmazsa yerel yönetimler çok daha iyi durumda olabilir. Teröre destek vermeyen tüm belediyeler bizimdir. Etimesgut, Keçiören, Yenimahalle ne olursa olsun ayrım yapmadan vatandaşa hizmetle yükümlüdür. Vatandaş zaten çalışan yöneticiyi takdir ediyor ve yeniden seçiyor. Fethi Başkan aday olduğu tüm seçimlerde oyunu arttırarak tekrar seçildi. Demek ki vatandaş yaptığı hizmetleri beğeniyor. Yenimahalle’yi sahip olduğu tarihi dokusu ve dostluk, hemşerilik bilincinin kaybolmadan yaşandığı bir ilçe olmasından dolayı çok seviyorum” dedi.