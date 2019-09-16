Başkan Yaşar, Divriğililerle Yakacık’ta buluştu

Yenimahalle Belediyesi’nin desteğiyle Ankara Divriği Kültür Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Divriği Pilav ve Kültür Şenliği’nin 58’incisi Yakacık Mesire Alanı’nda yapıldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yenimahalle’nin yeşil cenneti Yakacık’ı tercih eden Divriğililer, gönüllerince bir gün geçirdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen Divriğililerin katıldığı şenlikte, hemşeriler birbirleriyle hasret giderdi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen şenliğe CHP TBMM Başkan Vekili Levent Gök, Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, STK yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Şenlikte, canlı müzik eşliğinde uzun halay konvoyları oluştu, birbirinden güzel ezgiler hep bir ağızdan söylendi. Yerel sanatçıların kulakların pasını sildiği etkinlikte Sivaslılar, güzel havanın tadını çıkardı.

Yöresel lezzete büyük ilgi

Divriği’nin yöresel lezzeti etli bulgur pilavı, yufka ekmek ve ayranla birlikte alanı dolduran binlerce vatandaşa ikram edildi. Sivaslıların yanı sıra piknikçiler de yöresel lezzete büyük ilgi gösterdi.

Divriğilileri Yakacık’ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Yaşar’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yaşar, “Hemşeri derneklerine önem veriyorum. Çünkü bu dernekler gelenek göreneklerimizin yaşatılmasına, ülkemizin birlik ve bütünlüğünün korunmasına ciddi katkılar yapıyorlar. Yıllardır devam eden Divriği Pilav Şenlikleri için yine Yakacık Mesire Alanı’nın tercih edilmesinden ve Sivaslıları Yakacık’ta buluşturmaktan dolayı gururluyum” dedi.