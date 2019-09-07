Başkan Yaşar "Kerbela'dan ders çıkarmalıyız"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Muharrem Ayı'nın başlaması ile birlikte Muharrem orucu tutan vatandaşlarla, Pir Sultan Abdal Cemevi’nde bir araya geldi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yenimahalle Şubesi tarafından düzenlenen matem orucu açma ve muhabbet programına Başkan Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan da katıldı.

TARTIŞMAK DEĞİL DERS ÇIKARMAK...

Yaptığı konuşmada Kerbela Olayı’ndan ders çıkarmak gerektiğini belirten Yaşar, “Bizlerin sorumluluğu Kerbela’yı tartışmak değil, Kerbela’dan ders çıkarmaktır. İmam Hüseyin, yeni Kerbelaların önüne geçmek için kendisini feda etmiştir. İmam Hüseyin, Yezid ve ordularına karşı, “Düşünün ben neden buradayım” demişti. Düşünün kelimesi o kadar önemli ki, onlar düşünmediler ve göremediler, görmek istemediler; Hazreti Hüseyin’in ölümün, zulmün üzerine üzerine yürüyen inancı ve kararlılığının, erdeminin farkında varamadılar, çünkü düşünemediler” dedi.

"BİR BÜTÜNÜZ"

Birlik ve beraberlik mesajı vererek sözlerine devam eden Başkan Yaşar, “İslam ümmeti bugün de kan ve gözyaşı içindedir. Bu ateş çemberi içinde olan bizler ise bugün her zamankinden daha çok ehlibeyti sevdiğimiz gibi birbirimizi sevmeye, İmam Hüseyin gibi yezitlere karşı birlikte, omuz omuza olmaya, cesur olmaya mecburuz. Alevi kardeşlerimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin asli değerleridir. Hepimiz büyük bir çınarın dallarıyız. Aynı toprağa kök saldık, aynı topraktan beslendik, farklı bakış açımız, farklı düşünmemiz bizim inanç ve itikat zenginliğimizin göstergesidir. Biz Türk Ulusu olarak Hünkar Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre ile Mevlana ile Dadaloğlu ile Pir Sultan ile Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bir bütünüz ve bütün olmaya devam edeceğiz. Bu mübarek ayda Yüce Allah’tan tuttuğunuz oruç ve matemlerinizi kabul etmesini diliyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından, lokma duası ile oruçlar hep birlikte açıldı. Ardından Dede Hasan Şeneldik dualar okudu, Zakir Cem Doğan da saz eşliğinde deyişler söyledi.