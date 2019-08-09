Başkan Yaşar, Yenimahalle esnaflarıyla bayramlaştı

Kurban Bayramı’nın büyük bir coşkuyla karşılandığı Yenimahalle’de, Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bayram alışverişi dolayısı ile dolup taşan Demetevler Mahallesi’ni gezerek esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma sırasında taksi duraklarına, parklara, kahvehanelere, pastanelere ve dükkânlara uğrayarak, ilçe sakinleri, esnaf ve çalışanlarla sohbet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak, esnafa bol kazanç diledi.

YAŞAR, KURBAN ALANINI DENETLEDİ

Demetevler’in ardından Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı’na giderek denetimlerde bulunan Yaşar, bayram öncesi alanda son kontrolleri gerçekleştirdi.

Vatandaşın Kurban Bayramı’nı huzurlu ve sorunsuz geçirebilmesi için çalıştıklarını söyleyen Başkan Yaşar, “Kurban Bayramı öncesi Yenimahalle Belediyesi olarak vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri ve kurbanlarını sağlıklı bir şekilde alarak kesebilmeleri için gerekli önlemlerin tümünü almış bulunmaktayız. Kurbanlık satışları ve kesimleri için Ankara’nın en temiz ve en modern alanı olan Yakacık Kurban Alanımızda her şey hazır. Kurban Bayramı’nın ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diliyor, tüm hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.