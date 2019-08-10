Başkan Yaşar’dan Kurban Bayramı Mesajı

*Başkan Yaşar, “Bayram ruhunu kaybetmeyelim”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bayramların kardeşlik, sevgi ve hoşgörü ortamını arttırdığını ifade eden Yaşar, “Bizi biz yapan, birlik ve beraberliğimizi arttıran değerlerimizin kıymetini bilmeyiz. Eskiden bayram demek tüm aile bireylerinin bir araya geldiği, güzel günler demekti. Çocuklar bayramlık kıyafetleri başucunda uyur, annelerimiz bayram ikramlarını özenle hazırlardı. Çocuklar, torunlar, eş, dost ve akrabalar bir araya gelir kalabalık sofralar kurulurdu. Bayram demek küslüklerin, kırgınlıkların son bulması demekti. Maalesef her geçen gün bu değerlerimizi biraz daha kaybediyoruz. Artık bayramlarda insanlar, büyüklerini ziyaret etmek yerine tatile gitmeyi tercih ediyor. Bayramda büyüklerimizi ziyaret edelim. Bayram ruhunu kaybetmeyelim” ifadelerini kullandı.

“Çocuklara bayramın güzelliklerini anlatalım”

Tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Başkan Yaşar, “Akraba, eş-dost ziyaretleri bayramların vazgeçilmezi. Büyüklerimizin elini öpüp, gönüllerini alalım. Çocukların başını okşayıp, onlara bayramın güzelliklerini anlatalım. Bu bayram küslüğü bir yana bırakıp, sevgi tohumları ekelim. Kurban Bayramı’nın ülkemize ve İslam alemine güzellikler getirmesini temenni ediyorum” dedi.