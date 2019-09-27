Başkan Yavaş, bir sözünü daha tuttu

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ, ÖĞRENCİLERE MÜJDELER VERMEYE DEVAM EDİYOR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BEYTEPE KAMPÜSÜ’NDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN 7 EKİM’DEN İTİBAREN 5 SOLO OTOBÜS HİZMET VERECEK

OTOBÜSLER, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ METRO İSTASYONU GİRİŞİNDEN KAMPÜS İÇİNE ÜCRETSİZ SERVİS YAPACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilere yönelik müjdelerine devam ediyor.

Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler için 7 Ekim tarihinden itibaren ücretsiz 5 solo otobüs hizmete girecek. Solo otobüsler, Hacettepe Üniversitesi Metro İstasyonu’ndan kampüs içine servis yapacak.

Su faturalarında yüzde 50 indirimden sonra kısa bir süre içinde 60 TL’lik 200 binişlik öğrenci kartı uygulamasını da hayata geçireceklerini açıklayan Başkan Yavaş, seçim döneminde verdiği sözleri birer birer yerine getiriyor.

Ücretsiz solo otobüslerle öğrencilerin ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan EGO Genel Müdürlüğü, Başkan Yavaş’ın talimatıyla Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde öğrenim gören öğrenciler için 7 Ekim Pazartesi gününden itibaren 5 solo otobüsü hizmete sokma kararı aldı.

KAMPÜS İÇİNE ÜCRETSİZ SERVİS

Bundan sonra haftanın 7 günü 06.30-20.00 saatleri arasında Çayyolu Metrosu’nun Hacettepe girişinden kampüs içine kadar öğrenciler solo otobüslerle ücretsiz taşınacak.

Günlük ortalama 20 binin üzerinde öğrencinin taşındığı Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü hattında aynı zamanda 21 körüklü otobüs hizmet veriyor.