Başkent Ankara'da en renkli hafta geride kaldı

Ankara en hareketli haftalarından birini daha geride bıraktı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de eş zamanlı kutlanan “Avrupa Hareketlilik Haftası”, Ankara’da da vatandaşların yoğun katılımıyla kutlandı.

BOŞ CADDELERDE BİSİKLET KEYFİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği Delegasyonu iş birliğinde düzenlenen birbirinden renkli etkinliklere sahne olan Başkent’e çevre illerden de çok sayıda vatandaş katıldı. “Büyük Ankara Bisiklet Turu”nun açılış startını veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşlarla birlikte yürüdü. Tunalı Hilmi Caddesi ve Akşaabat Caddesi araç trafiğine kapatılırken, Başkentliler bir gün de olsa trafiğe kapalı caddelerde bol bol bisiklete bindi, yürüyüş yaptı.

KONSERLER VE GÖSTERİLERLE DOLU DOLU BİR GÜN

FOMGET Halk Oyunları ve Modern Dans gruplarının gösterileriyle daha da renklenen Avrupa Hareketlilik Haftası, Haluk Levent, Nur Yoldaş ve Kent Orkestrası’nın konseriyle sona erdi.

Çocuklar için Hacivat ve Karagöz oyunlarının sahnelendiği etkinliklere vatandaşlar kadar siyasetçiler, sanatçılar ve milli sporcular da yoğun ilgi gösterdi.

Aşkaabat Caddesi’ndeki yürüyüşe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Spor demek beraber olmak demek, sağlık demek. Hakikaten yürüyerek düşünmek, sohbet etmek mümkün” derken, sanatçı Haluk Levent de, “Güzel bir etkinlik çok mutlu oldum. Büyükşehir Belediyemizin bu konularda çok daha fazla çalışmalar yapmasını umut ediyoruz ki edecektir de” dedi.

Dünya Şampiyonu Halterci Halil Mutlu ise sporu teşvik etmek amacıyla etkinliğe katıldığını belirterek, “Amacımız gençlerimize, vatandaşlarımıza sporu sevdirmek, sporun önemi anlatmak” diye konuştu.

Sporun birleştirici bir yanı olduğunu belirten Vedat ve Çiğdem Yumşak çifti, “Şehir içinde koşmamıştık. İlk kez Kızılay'ın göbeğinde koşuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu güzel organizasyon için çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızdan Ankara’nın ismini duyurmak için bir maraton organizasyonu yapmasını da bekliyoruz”

Sertaç Kantarcı adlı vatandaş da, “Yıllardır özellikle böyle tatil günlerinde bizi kapalı alanlara, alışveriş merkezlerine mecbur eden anlayıştan kurtardığı için Başkan Yavaş’a teşekkür ediyorum” sözleriyle düşüncelerini paylaşırken, Mert Anıl Albayrak adlı bir başka vatandaş da, “Yılda bir kez de olsa bunun bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu tarz etkinliklerin artması en büyük temennimiz” dedi.