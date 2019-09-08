Başkent'te 219 çifte toplu düğün

Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl Başkent’te ikamet eden evlenmek için maddi durumu iyi olmayan 219 çiftin nikahını kıyacak.

BAŞVURU KAYITLARI BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın toplu nikahını kıyacağı 219 çift için kayıt başvuruları başladı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı organizasyonuyla gerçekleştirilecek toplu nikah töreninden yararlanmak isteyen çiftler başvurularını, Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 adresindeki Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bankosuna yapabilecek.

Toplu nikah töreniyle ilgili kayıt ve daha fazla bilgi almak isteyenler de (0312) 507 24 35 numaralı telefon hattından iletişime geçebilecek.

GELİNLİK, DAMATLIK VE KOLTUK TAKIMI BÜYÜKŞEHİR’DEN

12 Ekim Cumartesi günü saat 19.30’da Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek toplu nikah töreni öncesi gelinlik ve damatlıklar Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak.

Mutlu bir yuva kurmak için Büyükşehir Belediyesi’nin evlenecek çiftlere bir başka desteği de ev eşyası olacak. Dar gelirli çiftlerin düğün masraflarını azaltarak, onlara destek olmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, çiftlere hem koltuk takımı hediye edecek hem de gıda ve kömür desteği sağlayacak.

En mutlu anlarında Başkentli çiftlerin yanında olacak olan Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru için şu şartlar aranıyor:

-İkametgah belgesi,

-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

-Onaylı evlenme beyannamesi,

-Fakirlik belgesi,

-Birer adet fotoğraf