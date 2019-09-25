Başkent'te İtfaiye Haftası kutlanıyor…

Ankara'da İtfaiye Haftası 25 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde kutlanacak. Ankara itfaiyesi, Büyükşehir sınırları içinde 46 itfaiye istasyonu ile 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 305. yıldönümü nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan kutlama programına; Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yüce, İtfaiye personeli ve İskitler Anadolu Meslek Lisesi İtfaiyecilik Bölümü stajyer öğrencileri katıldı.

ÖZVERİLİ HİZMET

Kutlama haftası Ankara İtfaiyesi İskitler Merkezinde saygı duruşu, İstiklal Marşı ve İtfaiyeci Duasının okunmasıyla başladı.

Merkezdeki Atatürk Anıtı’na çelenk koyan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, şöyle konuştu:

“1714 yılında kurulan Tulumbacılar Ocağı’ndan günümüz modern itfaiyeciliğine 305 yıllık köklü geçmişi olan Ankara İtfaiyesi bugün Başkentlilere büyükşehir sınırları içinde 46 itfaiye istasyonu ile 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Amacımız meydana gelen olaylara zamanında ve doğru şekilde müdahale ederek, can ve mal kaybını en aza düşürmektir. Bir yandan afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini arttırmayı amaçlarken bir yandan da amacımız bilim ve teknolojiye uygun araç, gereç ve eğitimli personel ile örnek bir Başkent İtfaiyesi teşkilatı olmaktır.”

GENÇ İTFAİYECİLERDEN TATBİKAT

İskitler Anadolu Meslek Lisesi İtfaiyecilik Bölümü stajyer öğrencileri de kutlama haftası kapsamında yangın söndürme tatbikatına katılarak, aldıkları eğitimi sergileme fırsatı buldular.

Ankara İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibinin yangın kulesinde gerçekleştirdiği Yüksek Açı Kurtarma Operasyonu Tatbikatı ile K-9 Arama Kurtarma köpeklerinin gösterileri de ilgiyle izlendi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın oluşturduğu kortej, kent turu yaparak, Ankaralıları selamladı.