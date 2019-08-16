Başkent'te Ulaşım Kolaylığına Bir Hizmet Daha

Ankara'da 4 ayrı bölgede hizmete giren “Şehirler Arası İndirme ve Bindirme Noktaları” vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı.

Bir yandan şehir dışından gelen misafirlerini ağırlayan bir yandan da farklı şehirlere yolcularını uğurlayan Başkent’te başlatılan yeni uygulama 7’den 70’e vatandaşlardan tam not aldı.

ULAŞIM RAHATLIĞI

Şehirler arası yolculuk yapanların şehir merkezine ve AŞTİ’ye gitmeden Anadolu, Fatih Sultan Mehmet, Dumlupınar ve Mevlana Bulvarları üzerinde bulunan 4 noktadan seyahat edebilmesine imkan sağlayan ulaşım kolaylığından vatandaşlar memnun kaldı.

YAZ KIŞ KULLANILABİLECEK KAPALI ALANLAR YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi, şehirler arası yolcuların AŞTİ’ye gitmeden yol üzerinde inip binebilecekleri noktalarda yaz kış kullanabilecekleri, oturup bekleyebilecekleri kapalı alanlar da inşa edecek.

İçinde büfe, tuvalet ve oturma banklarının yer alacağı indirme ve bindirme noktaları önümüzdeki süreçte daha da yaygınlaştırılacak.

İNDİRME VE BİNDİRME NOKTALARI

-ANADOLU BULVARI üzerinde; Gimat istikametinde 283. Cadde ile 286. Sokak arasındaki kısımda, Çevre Yolu istikametinde 286. Sokak ile Yaya Üst Geçidi arasındaki bölümde,

-FATİH SULTAN MEHMET BULVARI üzerinde; İstanbul istikameti metro istasyonu hizasında üst geçit öncesi, şehir merkezi istikametinde 2652. Cadde kesişimi sonrası,

-DUMLUPINAR BULVARI üzerinde; Şehir merkezi istikametinde giriş kapısı sonrası (Başkent Üniversitesi giriş yolu karşısı), Eskişehir istikameti Çağlayan Askeri Tesisleri sonrası,

-MEVLANA BULVARI üzerinde; Konya istikameti şehir giriş kapısı öncesi, şehir merkezi istikameti Kepekli Kavşağı yan servis yolu