Başkent'te yeni bir kent kuruluyor!

2013 yılından beri çözüm bekleyen Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde, hak sahiplerinin de uzun yıllardır beklediği modern konutların temelleri yakında atılacak. Payamlıtepe Ormanları, Çevreyolu ve yeni yapılacak olan dev rekreasyon alanının hemen yanındaki bölge cazibe merkezine dönüşecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi'nin beraber yürüttüğü çalışmalar kapsamında Feridun Çelik Mahallesi ile Beşikkaya Mahallesi sınırlarında yer alan Cinderesi bölgesinde yepyeni bir şehir kurulacak. Çok sayıda gecekondunun yıkıldığı Cinderesi'nde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesiyle bölgeye modern konutlar inşa edilecek. İçesinde yeşil alanların, sosyal donatıların bulunacağı Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde konutların inşasının yapılabilmesi için yeni yol açım çalışmaları Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yakında ihalesi gerçekleştirilecek projede, hak sahiplerine verilecek olan konutların temellerinin atılması için geri sayım başladı.

CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞECEK

Altındağ Belediyesi tarafından yaklaşık 2 bin 500 metre imarlı yol açımının gerçekleştirildiği Cinderesi, çevresinde gerçekleştirilecek prestij projeleriyle de cazibe merkezine dönüşecek. Payamlıtepe Ormanları ve hayata geçirilecek olan dev rekreasyon alanının eteklerinde yer alan Cinderesi, Çevreyolu'nun da hemen yanında yer alması nedeniyle, ulaşım konusunda da önemli bir konuma sahip... Geçtiğimiz günlerde Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi'ni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile de görüşen ve hak sahiplerinin kira desteği almasını sağlayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi.

"ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK"

Mahallelilerle de sohbet eden Başkan Asım Balcı, "Uzun yıllardır çözüm bekleyen Cinderesi'nde önemli adımlar attık. İnşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte spor alanları, yeşil alanları ve sosyal donatıları olan modern bir Cinderesi inşa edeceğiz. Yapılacak konutlarla ilgili TOKİ şu an ihale aşamasında. Hedefimiz konutların temellerini bir an önce atarak, hak sahiplerinin yıllardır özlemini çektiği evlerine kavuşmalarını sağlamak. Hemşehrilerimizin huzur içinde yaşadığı planlı bir Altındağ oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.