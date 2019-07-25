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Başkent Trafiğinde Öncelik Yayada…

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan “Önce Yaya” ikonlarını ilk kez Başkentin cadde ve sokaklarında uyguladı.

Ankara Haberleri 25.07.2019, 11:16 Tuğçe Hanım
Başkent Trafiğinde Öncelik Yayada…

Türkiye genelinde başlatılan “Önce Yaya Uygulaması”na Başkent Ankara da destek sağlarken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı yeni uygulamalar toplumsal farkındalık konusunda dikkat çekiyor. Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Başkent’in cadde ve sokaklarına Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez ikonlar çizilmeye başlandı.

“YAVAŞLA YA DA DUR, YAYAYA ÖNCELİK VER”

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, örnek teşkil eden  “Önce Yaya İkonları” uygulaması için 7/24 yoğun mesai harcıyor.

Ekipler, trafikte yaya önceliğine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan ikonları boyalarla yatay ve dikey olarak zeminlere çiziyor.

Özellikle trafik lambası ve sinyalize sistemi olmayan kavşakların yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu noktalarda başlatılan ikon uygulaması sayesinde sürücülerin yavaşlaması ve yayalara geçiş önceliği vermesi sağlanıyor. Hayati önem taşıyan ve yaya geçiş güvenliğini artıran uygulamayla yer ve zemin işaretleri ile sürücülerin uyarılması, bu noktalarda yavaşlamaları hatta durmaları yönünde alışkanlık kazanmaları amaçlanıyor.

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