Başkent Zabıtası Yenimahalle'de buluştu

Yenimahalle Belediyesi, Zabıta Teşkilatı’nın 193’üncü kuruluş yılı ve Zabıta Haftası dolayısıyla Başkent zabıtasını Yenimahalle’de buluşturdu. Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde İlkadım Salonu’nda düzenlenen gecede, Ankara’da görev yapan zabıta memurları eş ve çocuklarıyla keyifli bir akşam geçirdi.

Programa; Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı ve Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu Başkanı Oğuzhan Yücel, Zabıta Dernekler Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karabudak, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ceyhan Gündüz, Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

KURUMLARIN BEL KEMİĞİ ZABITA

Zabıta Haftasını kutlayan ve tüm teşkilat çalışanlarına başarılar dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğim günden beri yaptığımız tüm projelerde zabıta birimi en etkin müdürlüğümüzdür. Belediyelerde zabıta birimi, kurumun bel kemiğidir. Vatandaşla birebir diyalog içerisinde olan, halkın sıkıntılarının çözümünde etkin rol oynayan zabıta müdürlüğü, belediyelerin halka hizmet konusunda başarılı olmasında çok önemli bir yere sahiptir” dedi.

YETKİLERİ YENİDEN DÜZENLENMELİ

Yaşar, “Günümüzde birçok kurumda ve yapıda eksiklikler olduğu gibi zabıta teşkilatında da yetki ve donanım olarak eksiklikler var. Zabıtalarımız günümüzde güvenlik güçlerinin birçok noktada yapması gereken hizmetleri de halka sunmaktadır. Fakat görev ve yetkilendirme olarak yasal eksiklikleri var. Aynı zamanda zabıta personelinin güvenlik olarak da sıkıntıları var. Gerek siyasi partilerin ve meclisin, destek olarak da bizlerin konu ile ilgili çalışmaları yapmamız, yasalarda eksikliklerin ivedilikle giderilmesini sağlamamız gerekiyor. Avrupa Birliği ülkelerinde bu teşkilatın işleyişi incelenerek, bizdeki eksiklikler giderilebilir. Görev, yetki ve özlük hakları çağımıza uygun hale getirilip, kanunlar ile korunur konumda bulundurulmalıdır. Çünkü sizlerin haklarını korumak, halkın haklarını korumak ve hayatlarını kolaylaştırmakla eş değerdir” dedi.

ŞARKI VE TÜRKÜ ZABITA İÇİN

Zabıta memurları ile birlikte pasta kesen Başkan Yaşar’a Zabıta Dernekler Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karabudak da günün anısına teşekkür plaketi verdi. Gecede; zabıtalar şarkılar, türküler eşliğinde gönüllerince eğlendi.