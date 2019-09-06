Başkent Zabıtasından Başkan Altınok'a anlamlı ziyaret

Zabıta Teşkilatının Kuruluşunun 193. yılı münasebetiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı ve Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu Başkanı Oğuzhan Yücel ve ilçe zabıta müdürlüklerinden oluşan heyet Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u makamında ziyaret etti. Başkan Altınok, 1-7 Eylül Zabıta Haftasını kutlayarak, “Güven ve huzur içinde yaşamamız için fedakarca, sorumlulukla, gece gündüz, bayram seyran demeden çalışan zabıtamıza önemli görevler düşüyor, en büyük destekçileri de biziz” dedi.

1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı ve Zabıta Koordinasyon Kurulu Başkanı Oğuzhan Yücel’in yanı sıra ziyarette Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Turgut Tatar, Yenimahalle Zabıta Müdürü Necati Bayraktar, Akyurt Zabıta Müdürü Fatih Mercan, Pursaklar Zabıta Müdürü Tarık Ezandemir, Çankaya Zabıta Müdürü Bülent Çelik, Haymana Zabıta Müdürü Erdoğan Çiftçi, Gölbaşı Zabıta Müdürü Kurtuluş Çiftçi, Balâ Zabıta Müdürü Ziyattin Gültekin, Keçiören Zabıta Müdürü İsmet Öztürk ile zabıta amir ve personeli hazır bulundu.

“TEK ÖLÇÜ HİZMETTİR”

Başkan Altınok ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Bu şehirler sadece bizim değil, bizden sonrakilerin, bu nedenle tek ölçü hizmettir, partilerin ayrı olması bizim ayrı olmamızı gerektirmiyor, hizmet anlamında bir bütünüz, birbirimize destek oluruz. Baki olan şehirdir, millettir, devlettir. Kalacak olan yaptığın gönüllerdir. İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir, amaç en iyi hizmeti sunmak, konforlu yaşamı sağlamaktır. Güven ve huzur içinde yaşamamız için fedakarca, sorumlulukla, gece gündüz, bayram seyran demeden çalışan zabıtamıza önemli görevler düşüyor, en büyük destekçileri de biziz.”

“ALLAH HEPİNİZE GÜÇ VE KOLAYLIK VERSİN”

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 193. yılını tebrik eden ve çalışmalarında kolaylık ve başarılar dileyen Altınok, “Zabıta teşkilatı Türkiye’nin her yerinde şehrin güzelliği için görev yapıyor. Sağlıklı, güvenli, huzurlu şehirler için arkanızda durduk, durmaya da devam edeceğiz, hepinize Allah kolaylık ve güç versin” ifadesini kullandı.

“EN BÜYÜK DESTEĞİ SİZLERDEN ALACAĞIZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı ve Zabıta Koordinasyon Kurulu Başkanı Oğuzhan Yücel de 2016 yılında kurulan Zabıta Koordinasyon Kurulu’nun yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi verdi. Yücel, Altınok’un tecrübeli bir belediye başkanı olduğunun altını çizerek, “En büyük desteği sizlerden alacağız. Çatışmada zarar, uzlaşmada fayda vardır, birlik, beraberlik içinde huzur ve güven için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yücel, Başkan Altınok’a Zabıta Teşkilatı’nın 193. Kuruluş yılı anısına plaket ve çiçek takdim etti.