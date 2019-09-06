Başkent Zabıtasından Başkan Taşdelen'e ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile merkez ilçeler Zabıta Müdürlükleri, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193'üncü yılında Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Oğuzhan Yücel başkanlığındaki heyet, Zabıta'nın özlük hakları ve yeni yasal düzenlemeler için Başkan Taşdelen'den destek istedi.

Başkentte Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193'üncü yılı 1-7 Eylül haftasında düzenlenen etkinlik ve ziyaretlerle devam ediyor. Ziyaretler kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Oğuzhan Yücel başkanlığındaki Başkent Zabıta Heyetini kabul etti. Başkentin tüm merkez ilçelerinin Zabıta Müdürlerinin katıldığı ziyarette, Ankara'daki zabıta birimlerinin yeni dönemde tam bir birliktelik ve eşgüdüm ile hareket edeceklerini belirten Yücel, Zabıta'nın özlük hakları ve yeni yasal düzenlemeler için de Başkan Taşdelen'den destek istedi.





"ZABITA BELEDİYELERİN OMURGASIDIR"

Ziyaret için heyete teşekkür eden ve kuruluş yıl dönümlerini kutlayan Başkan Alper Taşdelen, “Belediyecilik çok kutsal bir görev. Doğumdan ölüme hizmet veriyoruz ve biliyoruz ki Zabıta Teşkilatı, her yurttaşın hayatına dokunan belediyelerimizin omurgasıdır. Başkent belediyeleri olarak şimdi tam bir işbirliği içinde çalışmalıyız" ifadelerinde bulundu. Belediyeciliğin hangi siyasi görüşten olursa olsun her vatandaşa hizmet götürmek olduğunu belirten Alper Taşdelen, “Bizim için her vatandaş kutsal. Her vatandaşı kucaklamalı ve sahip çıkmalıyız. Çankaya Belediyesi, önümüzdeki süreçte halka hizmet konusunda diğer belediyelerle işbirliği yapmak için kapılarını sonuna kadar açacaktır. Bu kent hepimizin halkımızı seviyoruz ve omuz omuza çalışarak halkımızın neye ihtiyacı varsa karşılamak için hizmet ediyoruz” diye konuştu.

Taşdelen, yeni dönemde Zabıta teşkilatı için yapılacak yasal düzenlemeler ve özlük haklarının iyileştirilmesi için her zaman teşkilata destek vereceklerini sözlerine ekledi.