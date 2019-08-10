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Başkentin Saklı Cenneti Çamlıdere'ye Ziyaretçi Akını

Altındağ Belediyesi'nin kültür gezileri kapsamında “Ankara’yı tanıyoruz” etkinliklerinde şuana kadar 700 kişiyi başkentin saklı cenneti Çamlıdere’yi ziyaret etti.

Ankara Haberleri 10.08.2019, 10:50 10.08.2019, 10:54 Tuğçe Hanım
Başkentin Saklı Cenneti Çamlıdere'ye Ziyaretçi Akını
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700 KİŞİ ÇAMLIDERE’Yİ GEZDİ

Ankara’yı tanıyoruz” kültür gezileri başlatan Altındağ Belediyesi, şuana kadar 700 kişiyi başkentin saklı cenneti Çamlıdere’ye götürdü.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatıyla organize edilen “Ankara’yı tanıyoruz” kültür gezileri tüm hızıyla devam ediyor. Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Erkek Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerinin katıldığı gezilerin ilk durağı başkentin doğal güzellikleriyle meşhur ilçesi Çamlıdere oldu. Her gün farklı bir merkezin katıldığı gezide; Doğa ve Hayvan Müzesi, Terazi Müzesi, Oyuncak Müzesi ile Ali Semerkandi Türbesi ile müzesi ziyaret ediliyor. Geziye katılan Altındağlılar daha sonra Aluçdağı Milli Parkı’na giderek doğayla iç içe bir gün geçiriyor.

HEDEF 5 BİN KİŞİ

Bugüne kadar yaklaşık 700 kişinin katıldığı geziler sayesinde Ankara ekonomisine de katkı sağlanıyor. Gün boyunca Çamlıdere’yi gezen vatandaşlar bölgedeki yöresel ürünlerden de satın alarak esnafa katkı sağlıyor. Altındağlılar Çamlıdere’nin yanı sıra; Polatlı, Beypazarı ve Nallıhan’ı da gezecek. “Ankara’yı tanıyoruz” kültür gezilerine 5 bin kişinin katılması planlanıyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle ara veriler geziler 26 Ağustos Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

“ÖNCELİĞİMİZ ANKARA TURİZMİ”

Düzenlenene gezilerden birine katılarak Altındağlıları ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Önce yaşadığımız kenti tanımalıyız düşüncesiyle bu gezileri organize ettik. Ankaramızın her köşesi ayrı güzel. Hemşerilerimizin de bu güzelliklerin farkına varmasını istedik. Bu sayede hem Ankara turizmi hem de Ankara esnafı kazanıyor. Bugüne kadar gerçekleşen gezilere katılan hemşehrilerimizin memnuniyetlerini dile getirmesi bizi de mutlu etti. ‘Önceliğimiz Ankara turizmi’ diyerek gezilerimizi Kurban Bayramı sonrası da devam ettireceğiz” dedi.

Kaynak: Altındağ Belediyesi
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