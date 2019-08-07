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Başkentli balıkçılar turna balığı yakalamak için yarıştı

Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği tarafından Kesikköprü’de düzenlenen “Turna Balığı Yakalama Şenliği”ne yaklaşık 160 balıkçı katıldı.

Ankara Haberleri 07.08.2019, 00:00 Ramazan Durmuş
Başkentli balıkçılar turna balığı yakalamak için yarıştı

Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği tarafından Bala-Kesikköprü’de düzenlenen “Turna Balığı Yakalama Şenliği”, Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşti.

Ankara’da balık yetiştiriciliğinin ve olta balıkçılığının yaygınlaştırılması, mevcut yetiştiricilere destek verilmesi amacıyla bu yıl 11.’si düzenlenen yarışmaya yaklaşık 160 balıkçı katıldı.

Kıyı ve bot balıkçılığı olmak üzere iki ana kategoride yapılan yarışmada amatör balıkçılar, en büyük turna balığını yakalamak için sabahın erken saatlerinde baraj gölünde avlandı.

119 TURNA BALIĞI YAKALANDI

Toplamda 119 turna balığının yakalandığı yarışmada boyları ölçülen balıklar, balık popülasyonunun devamı için tekrar suya bırakıldı.

Yarışmada en büyük turna balığını yakalayarak dereceye girenlere ödüllerini veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden, amatör olta balıkçılığını tanıtmayı, çevreye ve yaban hayatına saygı bilincini geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, Başkent’te sosyal faaliyetlere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Geleneksel olarak düzenlenen balık yakalama yarışmasının ardından Afşar Balam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret eden Özden, kadınların ürettikleri ürünleri inceleyerek, kooperatif üyelerinden de bilgi aldı.

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