Başkentli engelliler Akçay kampında

Ankara Büyükşehir Belediyesi tatil kamplarında Başkentli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Her hafta farklı grupların ağırlandığı“her şey dahil ücretsiz tatil kampları”nın bu haftaki konukları olan engelli vatandaşlar ve refakatçileri yola çıktı. Engelli vatandaşlar refakatçileriyle birlikte bir haftalık tatil için Ankara’dan Akçay Tatil Kampı’na uğurlandı.

ENGELLİ VATANDAŞLARA UNUTULMAZ TATİL

Engelli dostu Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yaşayan 200 engelli vatandaşı bir hafta boyunca Akçay tatil kampında misafir edecek. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından güven ve huzur içinde bir tatil geçirmeleri için tüm detayların düşünüldüğü engellilere ailelerinin yanı sıra görevlendirilen personeller de yardımcı olacak.

ENGELLİLER İÇİN FİZİKİ ŞARTLAR MEVCUT

Tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlar asansörlü araçlarla evlerinden alınırken, tatil sonrası da evlerine bırakılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin tatil kamplarında fiziki şartlar uygun hale getirilirken, engelsiz bir şekilde tatil yapacak olan vatandaşlar kaliteli zaman geçirerek moral da depoluyor. Akçay Tatil Kampında 5 yıldızlı otel konforunda tatil yapacak olan engelli vatandaşlar hem yeni dostluklar kuruyor hem de tarihi ve kültürel mekanları gezme imkanı buluyor.

Tatile giden engelli vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, memnuniyetlerini şu sözlerle ifade ettiler:

Ayfer Arda: "İmkanı olmayanlar için güzel bir fırsat. Sayın Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz."

-Kadir Ünal: "Tatil kampına ilk defa gidiyorum. Umuyorum iyi bir tatil geçireceğiz. Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederiz."

-Aslı İrem Kuşçu: "Tatile gideceğim için mutluyum. Beni tatile götürdüğü için Başkanımıza çok teşekkür ederim."