Başkentte 2019 çocuğa sünnet şöleni...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 2 bin 19 çocuk için sünnet şöleni düzenledi. Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen şölende, konserler, etkinlikler, hediyeler ve çeşitli gösterilerle doyasıya eğlenen çocuklar, mutlu bir gün geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel sünnet şölenine Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Özcan, Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye bürokratları ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Şölende kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, "Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'ın saygı ve selamlarını iletiyorum" diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın hayatında bizler için iki önemli gün vardır. Bunlardan birisi çocuklarımızın sünnet oldukları gün ve diğeri düğün oldukları gündür. Bu iki günde de aileler şölenler düzenlerler, eğlenirler, mutlu olurlar. Bizler de bu mutlu günde ailelerimizin yanında olmayı bir borç biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ailelerimizin bu mutlu gününde bugün olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Belediye imkanlarımızda bu tür faaliyetlere daha çok kaynak ayırmayı ve daha güzel faaliyetler yapmayı bir borç biliyoruz"

TÜM MASRAFLARI BÜYÜKŞEHİR'DEN

Tüm sünnet masrafları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan şölende çocuklar için çeşitli armağanlar da vardı. Sünnet şölenine katılan tüm çocuklara ayakkabı, pantolon, pelerin, şapka ve asadan oluşan sünnetlik kıyafetleri dağıtılırken ayrıca çeşitli oyuncaklarla 1 yetişkin ve 1 çocuk için geçerli olan Wonderland Eurasia sınırsız bileti de hediye edildi.

ŞÖLENDE KEYİFLİ ANLAR

Şölende çocuklar için eğlence dolu birçok ekinlik de vardı. Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başlayan etkinlikte özellikle Hacivat-Karagöz gösterisi çocuklardan büyük gördü. Kent Orkestrası eşliğinde Nur yoldaş ve Mustafa Özcan konseriyle de hem çocuklar hem aileleri doyasıya eğlenerek keyifli anlar yaşadı. Palyaço gösterisi sonrası, tren gezisiyle parkı gezen minikler şölenin tadını çıkardı.