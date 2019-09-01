Son Dakika
Günün Özeti
İran AB’ye Perşembe gününe kadar zaman verdi
Yüzlerce modifiyeli aracın buluşması havadan görüntülendi
Abdurrahim Albayrak’tan Falcao paylaşımı
Dışişleri Bakanlığından Lübnan’a kınama
O teröristler PKK’nın istihbarat ve özel güç unsurları çıktı
10 bin İstanbullu Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ni izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’da toplu açılış töreninde konuştu
Galatasaray taraftarı akın akın havalimanında!
Netanyahu’dan Yahudi yerleşimlerini ilhak sözü

Başkentte 2019 çocuğa sünnet şöleni...

 Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 2 bin 19 çocuk için sünnet şöleni düzenledi. Şölende, konserler ve hediyelerle doyasıya eğlenen çocuklar, mutlu bir gün geçirdi.

Ankara Haberleri 01.09.2019, 17:30 Ramazan Durmuş
Başkentte 2019 çocuğa sünnet şöleni...

 Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 2 bin 19 çocuk için sünnet şöleni düzenledi. Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen şölende, konserler, etkinlikler, hediyeler ve çeşitli gösterilerle doyasıya eğlenen çocuklar, mutlu bir gün geçirdi.

 Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel sünnet şölenine Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Özcan, Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye bürokratları ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Şölende kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, "Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'ın saygı ve selamlarını iletiyorum" diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın hayatında bizler için iki önemli gün vardır. Bunlardan birisi çocuklarımızın sünnet oldukları gün ve diğeri düğün oldukları gündür. Bu iki günde de aileler şölenler düzenlerler, eğlenirler, mutlu olurlar. Bizler de bu mutlu günde ailelerimizin yanında olmayı bir borç biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ailelerimizin bu mutlu gününde bugün olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Belediye imkanlarımızda bu tür faaliyetlere daha çok kaynak ayırmayı ve daha güzel faaliyetler yapmayı bir borç biliyoruz"

TÜM MASRAFLARI BÜYÜKŞEHİR'DEN

 Tüm sünnet masrafları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan şölende çocuklar için çeşitli armağanlar da vardı. Sünnet şölenine katılan tüm çocuklara ayakkabı, pantolon, pelerin, şapka ve asadan oluşan sünnetlik kıyafetleri dağıtılırken ayrıca çeşitli oyuncaklarla 1 yetişkin ve 1 çocuk için geçerli olan Wonderland Eurasia sınırsız bileti de hediye edildi.

ŞÖLENDE KEYİFLİ ANLAR

 Şölende çocuklar için eğlence dolu birçok ekinlik de vardı. Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başlayan etkinlikte özellikle Hacivat-Karagöz gösterisi çocuklardan büyük gördü. Kent Orkestrası eşliğinde Nur yoldaş ve Mustafa Özcan konseriyle de hem çocuklar hem aileleri doyasıya eğlenerek keyifli anlar yaşadı.  Palyaço gösterisi sonrası, tren gezisiyle parkı gezen minikler şölenin tadını çıkardı.

banner62
#ankara #ankara haberleri #YEREL HABERLER #Ankara Büyükşehir Belediyesi #2019 çocuğa sünnet #Hüseyin Özcan
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
İmsak 04:40
Güneş 06:09
Öğle 12:54
İkindi 16:34
Akşam 19:29
Yatsı 20:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Denizlispor 3 7
2. Çaykur Rizespor 3 7
3. Fenerbahçe 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Beşiktaş 3 4
8. Galatasaray 3 4
9. Antalyaspor 3 4
10. Sivasspor 2 3
11. Malatyaspor 2 3
12. Konyaspor 3 3
13. Gazişehir 2 3
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Gençlerbirliği 2 0
18. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Erzurum BB 3 4
8. Osmanlıspor 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Altay 3 4
11. Bursaspor 2 3
12. Balıkesirspor 3 3
13. Menemen Belediyespor 2 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. West Ham 4 7
6. Arsenal 3 6
7. M. United 4 5
8. Sheffield United 4 5
9. Chelsea 4 5
10. Tottenham 3 4
11. Burnley 4 4
12. Everton 3 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 3 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Levante 3 6
4. Atletico Madrid 2 6
5. Osasuna 3 5
6. Deportivo Alaves 3 5
7. Barcelona 3 4
8. Real Madrid 2 4
9. Celta de Vigo 3 4
10. Real Valladolid 3 4
11. Real Sociedad 3 4
12. Mallorca 2 3
13. Real Betis 3 3
14. Getafe 3 2
15. Villarreal 2 1
16. Granada 2 1
17. Eibar 2 1
18. Valencia 2 1
19. Espanyol 2 1
20. Leganés 3 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@