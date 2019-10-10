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Başkentte asayiş uygulaması

Ankara'da 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında çalışan yabancı uyruklu kişilere yönelik asayiş uygulaması yapıldı.

Ankara Haberleri 10.10.2019, 00:42 10.10.2019, 09:33
Başkentte asayiş uygulaması
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ANKARA (AA) - Ankara'da 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında çalışan yabancı uyruklu kişilere yönelik asayiş uygulaması yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince 500 polisle Kızılay bölgesindeki eğlence mekanlarında çalıştırılan yabancı uyruklu kişilere yönelik gerçekleştirilen denetimlere Yunus ekipleri de destek verdi.

Maliye ve belediye ekiplerinin de katıldığı denetimlerde eğlence mekanları, kafeler, iş yerleri ve ara sokaklarda uygulama yapıldı.

Denetim kapsamında çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, eğlence mekanlarında yasa dışı çalıştırılan yabancı uyruklular gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü.

Bu arada söz konusu kişileri çalıştıran eğlence mekanlarına da cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#asayiş uygulaması #ankara #yabancı uyruklu kişiler #polis
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