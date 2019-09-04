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Başkentte aydınlatma çalışmaları yoğunlaştırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in ihtiyaç duyulan cadde, sokak, bulvar, alt geçit, rekreasyon alanları ve mezarlıklarında aydınlatma çalışmasına hız kesmeden devam ediyor.

Ankara Haberleri 04.09.2019, 11:45 Ramazan Durmuş
Başkentte aydınlatma çalışmaları yoğunlaştırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in ihtiyaç duyulan cadde, sokak, bulvar, alt geçit, rekreasyon alanları ve mezarlıklarında aydınlatma çalışmasına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Hacettepe Üniversitesi ile Bilkent Şehir Hastanesi arasındaki bulvarın aydınlatma çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, şehrin birçok noktasında da aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor.   

 BAŞKENT IŞIL IŞIL

Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği’nin Aydınlatma Komisyonu’nda aldığı kararlar doğrultusunda karanlık noktalarınaydınlatma çalışmalarınıgerçekleştiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerinin park, bahçe, cadde, bulvar, alt geçit gibi pek çok noktada ortaklaşa sürdürdüğü çalışmalar sayesinde Başkent ışıl ışıl aydınlanıyor.

7/24 ÇALIŞMA YAPILIYOR

Gerek sosyal medya gerekse ALO 153 Mavi Masa aracılığıyla talep edilen noktalara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın“Başkent’te karanlık nokta kalmasın” talimatı doğrultusunda sevk edilen ekipler, karanlık noktaların aydınlatılması için 7/24 çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkisi kapsamında kalan rekreasyon alanları ve parklar ile mezarlıklarda ise Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri aydınlatma çalışması yürütürken, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri cadde ve bulvarlarda, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri de alt geçitlerin aydınlatma işlerini yapıyor.

Kamu kurumları ile de koordinasyon içinde gerçekleştirilen aydınlatma çalışmaları kapsamında önümüzdeki günlerde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü önü ile Bilkent Şehir Hastanesi arasında kalan bulvarın aydınlatma çalışmaları tamamlanacak.

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