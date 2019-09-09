Başkentte çevreci bisiklet yolları geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, “Bisiklet Yolları Projesi” kapsamında kentin farklı noktalarında bisiklet yolları açılarak hizmete girmeye başladı.

Proje kapsamında Ankara bir park içersinde bir ilki gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ yanında başkentlilerin kullanımına sunduğu “30 Ağustos Zafer Parkı” içerisinde 2 bin 500 metre uzunluğunda Bisiklet Yolu’nun yapımını gerçekleştirdi.

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin (AŞTİ) nin yanındaki Zafer Parkı’nda Başkentliler, yeşillikler arasında güvenli ve huzurlu bir şekilde keyifle pedal çevirebilecek.

BİSİKLET YOLU’NA MAVİ RENK

Modern bisiklet yollarını kente kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çağdaş ve çevreci bir ulaşım aracı olan Bisiklet Yolları Projesi’ni de 5 üniversite ile ortaklaşa hayata geçiriyor. İlk defa Ankara’da park içerisine bisiklet yolu yapan Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yolunun daha görünebilir olabilmesi için mavi rengi kullanıyor.

ÇEVRECİ VE SAĞLIKLI ULAŞIM ARACI

Hem insan sağlığı hem de çevre sağlığı için en uygun ulaşım aracı olan bisikletin yaygınlaşmasına yönelik çalışmaların hızlanması talimatını veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Parkta huzur var, yeşillik var, yürüme yolu var, bisiklet yolu ve en önemlisi güvenliğimiz var. Park içinde hiç plastik malzeme kullanmadık. Vatandaşlar aileleriyle huzur içinde bisiklet kullanabilecek ve gezebilecek” dedi.