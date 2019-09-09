Son Dakika
Borsa günün ilk yarısında 100.000 puanı aştı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
A Milli Futbol Takımı, Moldova'da
“En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır“
Beymen Metropol İstanbul açıldı
Nadal'ın gözü tüm zamanların rekorunda
Hakkari şehidi Sarı için tören düzenlendi
İzmir'in kurtuluş yıl dönümü mesajı
İstanbul’dan başlayan kovalamaca Çorlu’da son buldu
Süper Lig'de 3 ekip istikrarını bozmadı

Başkentte çevreci bisiklet yolları geliyor

Ankara  Büyükşehir Belediyesi’nin “Bisiklet Yolları Projesi”  kapsamında kentin   farklı noktalarında bisiklet yolları açılarak hizmete girmeye başladı. 

Ankara Haberleri 09.09.2019, 12:10 Ramazan Durmuş
Başkentte çevreci bisiklet yolları geliyor

Ankara  Büyükşehir Belediyesi’nin,  “Bisiklet Yolları Projesi”  kapsamında kentin   farklı noktalarında bisiklet yolları açılarak hizmete girmeye başladı. 

Proje kapsamında Ankara bir park içersinde bir ilki gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ yanında başkentlilerin kullanımına sunduğu “30 Ağustos Zafer Parkı” içerisinde 2 bin 500 metre uzunluğunda Bisiklet Yolu’nun yapımını gerçekleştirdi.

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin (AŞTİ) nin yanındaki Zafer Parkı’nda Başkentliler, yeşillikler arasında güvenli ve huzurlu bir şekilde keyifle pedal çevirebilecek.

BİSİKLET YOLU’NA MAVİ RENK 

Modern bisiklet yollarını kente kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çağdaş ve çevreci bir ulaşım aracı olan Bisiklet Yolları Projesi’ni de 5 üniversite ile ortaklaşa hayata geçiriyor.  İlk defa Ankara’da park içerisine bisiklet yolu yapan Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yolunun daha görünebilir olabilmesi için mavi rengi kullanıyor.

ÇEVRECİ VE SAĞLIKLI ULAŞIM ARACI

 Hem insan sağlığı hem de çevre sağlığı için en uygun ulaşım aracı olan bisikletin yaygınlaşmasına yönelik çalışmaların hızlanması talimatını veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Parkta huzur var, yeşillik var, yürüme yolu var, bisiklet yolu ve en önemlisi güvenliğimiz var. Park içinde hiç plastik malzeme kullanmadık. Vatandaşlar aileleriyle huzur içinde bisiklet kullanabilecek ve gezebilecek” dedi.

banner62
#ankara #ankara haberleri #YEREL HABERLER #buyuksehir belediyesi #Mansur Yavaş #Çevreci bisiklet yolları #30 Ağustos Zafer Parkı
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 04:50
Güneş 06:16
Öğle 12:51
İkindi 16:26
Akşam 19:16
Yatsı 20:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@