Başkentte haşereyle mücadeleye devam...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde de haşereyle etkin mücadelesini sürdürdü. Başkentlilerin rahat bir yaz geçirmesi için özellikle sıcak havalarda sıkça tercih edilen yeşil alanlar ve parklarda ilaçlama yapan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri; foseptik, rögar, çöp konteynerleri, pazar yerleri, hayvan besihaneleri, dere yatakları, gölet ve sulak alanlar gibi vektör üremesinin yoğun olduğu noktalarda ilaçlama çalışmalarını titizlikle yürüttü.

25 İLÇEDE İLAÇLAMA HİZMETİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içerisindeki 25 ilçeyi de kapsayan 320 bin hektarlık alanda yıl boyu 10-15 günlük periyotlarla düzenli olarak ilaçlama yapmayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi rutin ilaçlama çalışmalarının dışında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da ilçelere ilaçlama desteği sağlıyor.

GÜÇLÜ FİLO, UZMAN PERSONEL...

Başkentlilerin, temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için 7/24 esasına göre hizmet veren ilaçlama ekipleri; 26 mobil, 15 araç üstü atomizer ve 220 personelle görev yapıyor.

İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarını kent genelinde büyük bir titizlikle gerçekleştirdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, “Sadece merkez değil tüm çevre ilçelerde de düzenli olarak ilaçlama yapıyoruz. Hatta 25 ilçede 1433 mahallenin muhtarıyla koordineli bir şekilde çalışarak, ilaçlama desteği sağlıyoruz” dedi.

Sivrisinek, karasinek ve haşere ile mücadelede yaz döneminde yaklaşık 9 tona yakın ilaç kullanıldığını ifade eden Güldaş, “Mücadelede esas olarak üreme alanlarını, larvaları hedef alıyoruz. Böylece sezonda daha az ilaç kullanımı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

BİLİNÇLİ VE ETKİN İLAÇLAMA

Vektörle mücadele ederken halk ve çevre sağlığını önceleyen ekipler, zararlı popülasyonun önüne geçerken hedef dışı canlılara zarar vermemek için çalışmalarını bilinçli bir şekilde yürütüyor. Teknolojik cihazlar ve uzman personeller tarafından planlı bir şekilde yürütülen haşereyle mücadelede, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ilaçlar kullanılıyor.

Çevre ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren vektörle mücadele programını diğer canlılara ve ekolojik sisteme zarar vermeden bilimsel yöntemlerle sürdüren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, istenmeyen canlıların kontrolünü sağlarken, vektörlerin taşıdıkları bakterilerin sebep olabileceği olası hastalıkların da önüne geçiyor.