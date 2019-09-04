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Başkentte metro ve YHT personeline güvenlik eğitimi

- Ankara Emniyet Müdürlüğünce, hızlı tren, tren garı, metro, Ankaray ve teleferik gibi raylı sitemlerde görev yapan bin 408 personele, canlı bomba ve terör saldırılarına yönelik alınması gereken önlemlerle ilgili eğitim verildi

Ankara Haberleri 04.09.2019, 08:53 04.09.2019, 11:47
Başkentte metro ve YHT personeline güvenlik eğitimi

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğünce, hızlı tren, tren garı, metro, Ankaray ve teleferik gibi raylı sitemlerde görev alan bin 408 personele, canlı bomba ve terör saldırılarına yönelik alınması gereken önlemlerle ilgili eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı uzman personelin verdiği eğitimler iki hafta sürdü.

Ankara Tren Garı, Yüksek Hızlı Tren, AŞTİ, Ankara Metrosu, Ankaray ve teleferik gibi raylı ulaşım sistemlerine görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra makinist, vatman ve temizlik birimlerinde görevli bin 408 personel, şüpheli şahıs ve intihar eylemcilerinin profilleri hakkında bilgilendirildi.

Eğitimlerde raylı sistemlerde görev yapan personele şüpheli paket ve bomba düzenekleri, canlı bomba eylemlerine karşı dikkat edilmesi gerken hususlar, intihar saldırıların tespiti ve alınacak önlemler, özel güvenlik ve polis koordinasyonu, güvenlik sistem ve cihazlarının etkin kullanımı, şüpheli kişi arama, durdurma ve güvenli müdahale teknikleri, yabancı uyruklu şüpheli kişilerle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uzman personelce bilgilendirildi.

#ankara haberleri #ankara #Metro ve Yüksek Hızlı Tren personeline canlı bomba eğitimi
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